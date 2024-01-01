Екатерина Артёмова Пермская обувная фабрика начала выпускать футбольные бутсы Это первое производство такой обуви в России Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина

Пермская обувная фабрика TREK начала производить футбольные бутсы. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин после визита на предприятие. Мэр отметил, что это первое производство такой обуви в стране.

Первая партия футбольных бутс от TREK уже через день будет отправлена оптовым покупателям по всей России.

Пермская обувная фабрика TREK основана в 2004 году. Имеет полный цикл производства — от разработки изделий до их изготовления. Предприятие выпускает лыжные ботинки, коньки для массового использования, туристическую и спортивную обувь. В 2020 году на фабрике начали производить средства индивидуальной защиты. В 2022-м здесь было запущено производство спортивной экипировки: игровой формы для командных видов спорта, спортивных сумок, рюкзаков, разминочных костюмов, одежды из хлопка. О том, что TREK планирует начать также производство футбольных бутс, стало известно в июне прошлого года.

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