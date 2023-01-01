Обувная фабрика «Трек» планирует запустить производство футбольных бутс Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 19 июня посетил пермскую фабрику «Трек». Она специализируется на производстве туристической и спортивной обуви. Также работает швейное направление. «Трек» ведёт свою деятельность в регионе на протяжении 20 лет, сейчас на фабрике работает более 400 чел.

Исполнительный директор компании «Трек» Антон Лебедев рассказал главе региона, что ежегодно предприятие изготавливает порядка 400-500 тыс. единиц продукции. В приоритете — лыжные ботинки (компания входит в тройку крупнейших производителей в РФ), коньки для массового катания (единственный производитель в России), а также туристическая и спортивная обувь из натуральной кожи.

С 2022 года компания начала производство спортивной экипировки: игровой формы для командных видов спорта, спортивных сумок, рюкзаков, разминочных костюмов, одежды из хлопка.

В ближайшее время на фабрике планируют запустить массовое производство футбольных бутс.

«В настоящее время футбольную обувь в России не производят. Мы намерены стать лидерами в этой нише. Сейчас заканчиваем пусконаладочные работы. Изготовление планируем начать в четвёртом квартале 2023 года», — отметил представитель компании.

Пермская фабрика «Трек» имеет полный цикл производства: от разработки изделия до изготовления. «Мы производим сами и подошву, и фурнитуру для обуви. Если ранее в товаре было 50% комплектующих из-за рубежа, то сейчас — в пределах 7%», — рассказал Антон Лебедев.

Фабрика активно развивается по разным направлениям, в том числе при помощи господдержки. В 2021 год предприятие, являясь субъектом МСП, получило гарантийную поддержку от Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства на сумму почти 195 млн руб. Сейчас компания активно взаимодействует с Центром поддержки экспорта Пермского края по вопросам расширения рынков сбыта продукции и поиска новых партнёров в дружественных странах.

Дмитрий Махонин отметил, что фабрика активно и успешно занимается импортозамещением в сфере спортивной обуви.

«Осенью в столице Прикамья состоится международный форум «Россия — спортивная держава», где мы намерены с федеральными коллегами обсудить дальнейшее развитие подобных предприятий, наращивание объёма производства спортивных товаров в стране, а также возможности сотрудничества локальных производителей с российскими спортивными федерациями. Рад, что у нас в Прикамье есть такие спорториентированные компании. Со своей стороны готовы оказывать «Треку» необходимую поддержку», — заключил Дмитрий Махонин.

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