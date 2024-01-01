Екатерина Артёмова В Перми во время пожара в многоквартирном доме погибли двое человек Следственный комитет сейчас проводит проверку по данному факту Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Следственный отдел по Мотовилихинскому району Перми проводит процессуальную проверку по факту обнаружения тел двух человек в ходе тушения пожара, который произошёл сегодня ночью в многоквартирном доме в Мотовилихе. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, обнаружены погибшими мужчина 1977 г.р. и женщина 1947 г.р.

Ещё одна женщина, проживавшая в квартире с погибшими, обнаружив возгорание, сумела покинуть горящее помещение с малолетним ребёнком. Один из жителей данного многоквартирного дома был доставлен в медучреждение с отравлением угарным газом в результате задымления.

В настоящее время следователями завершён осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. Проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что в 00.57 20 февраля поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на ул. Республиканской в Мотовилихинском районе. К месту вызова были направлены 10 единиц техники и 39 человек личного состава. До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 12 человек. Пожарными были спасены 36 человек, в том числе девять детей. Также сообщалось об одном травмированном и погибших. Сколько было обнаружено погибших, не уточнялось.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.