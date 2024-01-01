На пожаре в Перми погибли несколько человек Огонь вспыхнул в многоэтажном доме на улице Республиканской Поделиться Твитнуть

пожар на Республиканской

МЧС России по Пермскому краю

Во вторник, 20 февраля, в 10-этажном жилом доме на ул. Республиканской в Перми произошёл пожар, в котором погибли люди и один человек был травмирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Отмечается, что среди пострадавших не было детей.

В ведомстве уточнили, что информация о возгорании поступила около часа ночи, а сам пожар вспыхнул в квартире на первом этаже.

До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек, ещё 36, в том числе 9 детей, были выведены из здания с помощью спасательных устройств звеньями газодымозащитной службы. На кадрах, распространённых МЧС, видно как пожарный выносит из подъезда, вероятно, ребёнка и передаёт его медикам.

МЧС России по Пермскому краю

Всего в тушении приняли участие 39 пожарных, было привлечено 10 единиц техники. В настоящее время по факту ЧП проводится проверка, все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Информацию о количестве погибших в ближайшее время опубликует следком.

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