Екатерина Артёмова Бывший топ-менеджер Пермского моторного завода освобождён под залог Дмитрий Овсянников должен сдать документы и носить электронный браслет Поделиться Твитнуть

Фото: SevastopolMedia

Сегодня в Королевском суде лондонского района Сазерк состоялось предварительное заседание по делу в отношении бывшего губернатора Севастополя, экс-директора по экономике и финансам Пермского моторного завода Дмитрия Овсянникова, который ранее был задержан британской полицией. Как сообщает ТАСС, суд освободил Овсянникова под залог. Следующее предварительное слушание состоится 5 марта этого года. Рассмотрение дела по существу начнётся 10 марта 2025 года.

Условия залога предполагают, что Дмитрий Овсянников должен сдать властям свой российский и британский паспорта, каждый день отмечаться в полицейском участке, носить электронный браслет и не покидать свой дом с 21.00 до 05.00. Также Овсянникову запрещено выезжать за рубеж, оформлять необходимые для этого документы и приближаться к портам, аэропортам и вокзалам.

Напомним, Дмитрий Овсянников с 2017 года находится в санкционном списке МИД Соединённого Королевства, что означает заморозку его активов в стране и ограничение доступа к финансовым услугам.

В конце января этого года Овсянников был задержан в своём лондонском доме по подозрению в нарушении санкционного режима. По данным газеты The Times, он получал переводы на общую сумму 65 тыс. фунтов стерлингов (82,5 тыс. долларов США). Также при задержании у него было изъято наличными 77,5 тыс. фунтов стерлингов (98,5 тыс. долларов США), предположительно, полученных в результате незаконных финансовых операций.

Дмитрий Овсянников работал директором по экономике и финансам на Пермском моторном заводе (сейчас АО «ОДК-Пермские моторы») с 2010-го по 2013 год, затем перешёл на должность замруководителя финансово-экономического департамента Объединённой двигателестроительной корпорации. В 2014-2015 годах руководил департаментом региональной промышленной политики Минпромторга РФ, а в 2015-2016 годах стал заместителем министра промышленности и торговли России. В 2016-м возглавил Севастополь. В 2019 году был освобождён от должности губернатора региона по собственному желанию и вновь стал заместителем главы федерального Минпромторга. Однако после скандала в аэропорту в 2020 году (Овсянников при контроле не показал документы и посадочный билет и в ответ на просьбу это сделать начал нецензурно выражаться) был исключён из партии «Единая Россия» и освобождён от должности замминистра.

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