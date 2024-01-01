В Лондоне задержали экс-директора по экономике Пермского моторного завода Дмитрия Овсянникова подозревают в нарушении санкционного режима и отмывании денег Поделиться Твитнуть

Российский политик Дмитрий Овсянников (экс-губернатор Севастополя в 2016-2019 годах и бывший заместитель главы Минпромторга РФ) задержан в своём лондонском доме британской полицией по подозрению в нарушении санкционного режима и отмывании денег. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на газету The Times. Предварительное слушание по его делу назначено на 20 февраля в лондонском суде.

По информации британского национального агентства по борьбе с преступностью, Овсянников был задержан 22 января. Ему предъявляются обвинения в преднамеренной попытке обойти санкции. Сумма переводов на его счёт в одном из лондонских банков составила 65 тыс. фунтов стерлингов (82,5 тыс. долларов США). Также при задержании у него было изъято наличными 77,5 тыс. фунтов стерлингов (98,5 тыс. долларов США), предположительно, полученных в результате незаконных финансовых операций.

С 2017 года Овсянников находится в санкционном списке МИД Соединённого Королевства, что означает заморозку его активов в стране и ограничение доступа к финансовым услугам. Решение МИД объясняется тем, что Овсянников участвовал в дестабилизации Украины, создавая угрозу её территориальной целостности, и получал выгоду от поддержки российского правительства.

Ранее Овсянников был внесён в чёрные списки Евросоюза и США, однако в 2022 году Европейский суд по его запросу аннулировал решения Совета ЕС о продлении санкций в течение двух последних лет. В суде Овсянников указывал на то, что он больше не является губернатором Севастополя, и отмечал, что ограничения препятствуют его бизнесу, включая деловую деятельность на Кипре.

Дмитрий Овсянников ранее занимал ряд высоких должностей в различных государственных и частных организациях. С 2010 по 2013 год он, например, был заместителем управляющего директора и директором по экономике и финансам в ОАО «Пермский моторный завод». С 2013 по 2014 год был заместителем руководителя финансово-экономического департамента ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация». В 2014-2015 годах занимал должность руководителя департамента региональной промышленной политики Минпромторга России, а в 2015-2016 годах стал заместителем министра промышленности и торговли России.

После окончания срока губернаторства в Севастополе в 2019 году Овсянников вернулся на пост заместителя главы Минпромторга в ведомство Дениса Мантурова. Однако в результате скандала, произошедшего в аэропорту Ижевска 5 апреля 2020 года, был исключен из партии «Единая Россия» и отстранён от работы в министерстве.

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