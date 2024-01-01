Алёна Бронникова Стали известны даты жеребьёвки по распределению земли многодетным семьям в Перми Участки сформированы в двух районах города Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Жеребьёвка по распределению земельных участков многодетным семьям в Перми состоится 6 марта. Об этом 20 февраля на заседании комитета гордумы по экономическому развитию рассказала начальник департамента земельных отношений горадминистрации Лариса Пьянкова.

«Мы продолжаем формировать участки для многодетных. На сегодняшний день объявлена жеребьёвка для многодетных семей в Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах. Она состоится 6 марта. В течение текущего года мы предусмотрим ещё достаточно большое количество участков», — сообщила чиновница.

Она также привела данные статистики по освоению участков, выданных в 2014 и 2015 годах. За два года пермяки получили около 2 тыс. участков. По словам Пьянковой, для проверки был взят именно этот промежуток времени, так как период в 10 лет позволяет построить и зарегистрировать недвижимость. Результаты анализа показали, что из общего количества только на 30% территорий построены дома. Остальные — не освоены, большая часть была перепродана.

По итогам 2023 года бесплатные земельные участки получили 84 многодетные семьи из Перми в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Индустриальном и Свердловском районах города, а также в деревне Шуваята Фроловского сельского поселения и на территории Добрянского городского округа. Денежные выплаты взамен участков выдали 309 семьям.

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