Максим Артамонов Земельные участки получили 84 многодетные семьи из Перми Денежные выплаты взамен земли выдали 309 многодетным Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Росреестра по Пермскому краю

В 2023 году многодетным семьям из Перми предоставлено 84 земельных участка общей площадью 52,7 тыс. кв. метров. Эти земли находятся в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Индустриальном и Свердловском районах Перми, а также в деревне Шуваята Фроловского сельского поселения и на территории Добрянского городского округа. Об этом сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми.

В декабре этого года семь многодетных семей также заявились на предоставление участков на территории Пермского края. Из них пять семей согласились получить участки в Ильинском городском округе и по одной семье в Добрянке и Юсьве. Сейчас осуществляется процедура предоставления этих участков. В целом по итогам 2023 года многодетным из Перми предоставлено порядка 100 участков.

По инициативе краевых властей в этом году подписано соглашение о безвозмездной передаче в муниципальную собственность 34 га земли в п. Красный Восход рядом с Усть-Качкой. Эти участки планируется передать многодетным семьям Перми. Ожидается, что земельные участки получат 400 семей. Помимо этого, предприятие СПК «Мотовилихинский» безвозмездно передало городской администрации около 16,6 га земли. Участки расположены в микрорайонах Голованово, Вышка-2 и рядом с микрорайоном Висим. Ориентировочно, будет предоставлено 100 земельных участков общей площадью 61,1 тыс. кв. м.

Сейчас проводятся мероприятия по постановке земельных участков на кадастровый учёт, анализируются возможности технического присоединения к инженерным сетям, чтобы в дальнейшем включить эти участки в альтернативный перечень. Распределение земли планируется начать в 2024 году.

С сентября 2019 года взамен земельного участка многодетным могут предоставить единовременную денежную выплату в размере 250 тыс. руб. На сегодня такие выплаты получили 309 многодетных семей, а общая сумма выплат составила более 77 млн руб.

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