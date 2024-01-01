Зрители телеканала «Рифей-ТВ» теперь могут смотреть программы в HD-качестве Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Телеканал «Рифей-ТВ» (Пермь) теперь доступен для зрителей в формате высокой чёткости (HD). Об этом «Новому компаньону» сообщили представители телекомпании.

Руководство телеканала пояснило, что переход на HD-качество был начат ещё в 2023 году, и работа над улучшением изображения будет продолжена и в 2024-м. Так, с марта операторы телеканала «Рифей» начнут использовать видеокамеры нового поколения.

Изображение высокой чёткости (HD — High Definition) обеспечивает разрешение 1920 на 1080 пикселей, что превосходит возможности SD-телевидения в пять раз. Картинка в формате HD выглядит значительно более чёткой и реалистичной.

В настоящее время «Рифей-ТВ» является единственной телекомпанией в Перми, которая транслирует эфир в HD-качестве через три крупнейших оператора связи — «Ростелеком» (Wink), «ЭР-Телеком» («Дом.ру») и МТС.

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