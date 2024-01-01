До конца апреля в Перми демонтируют опоры контактной сети троллейбусов Подрядчика выберут в марте Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

«Пермгорэлектротранс» объявил запрос котировок на проведение работ по демонтажу 31 опоры контактной сети в Перми. Информация опубликована на портале госзакупок. Заявки принимаются до конца февраля, подрядчика определят 1 марта. Начальная (максимальная) цена контракта — 338 680,51 руб.

Согласно техзаданию, исполнитель должен убрать восемь металлических и 14 железобетонных опор по ул. Куйбышева и девять металлических опор по ул. Пушкина. Железобетонные опоры вывезут на полигон для утилизации, а металлические — на пункт приёма металлолома ООО «Вторичные металлы» на ул. Промышленная, 115. После демонтажа опор подрядчик должен выполнить благоустроительные работы: засыпать ямы щебнем, утрамбовать и, в случае необходимости, забетонировать.

Все работы по договору должны быть выполнены до конца апреля.

Напомним, до 2019 года по улицам Пушкина и Куйбышева в Перми курсировали троллейбусы.

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