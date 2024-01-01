Продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом выросли в Пермском крае на 23% Самой популярной моделью автомобиля сегмента SUV стала «Нива» Поделиться Твитнуть

Рынок автомобилей с пробегом сегмента SUV в Пермском крае в 2023 году проанализировали эксперты платформы «Авито Авто». По полученным данным, доля кроссоверов и внедорожников составила 23,4% от общего числа продаж автомобилей с пробегом. Это сравнимо с результатами предыдущего года — доля SUV в 2022 году составляла 21%. При этом продажи автомобилей данного сегмента выросли на 23% по сравнению с предыдущим годом.

Средняя стоимость автомобиля с пробегом сегмента SUV в Пермском крае в 2023 году составила 1,15 млн руб.

Согласно представленному рейтингу, бренд ВАЗ (Lada) занял лидирующую позицию с долей продаж в размере 13,7%. Средняя стоимость автомобилей этого бренда составила 390 тыс. руб. На втором месте — Chevrolet со средней стоимостью автомобилей 427 тыс. руб., и долей продаж в 9,5%. Бренд Toyota занял третью строчку рейтинга со средней стоимостью 2,35 млн руб. и долей 8,8%. Четвертое место занял бренд Hyundai, доля продаж которого составила 8,5%, а средняя стоимость автомобилей — 1,75 млн руб. Renault замкнул топ-5 с долей в продажах 6,6% и средней стоимостью автомобилей в размере 1,282 млн руб.

Самой популярной моделью автомобиля с пробегом сегмента SUV в 2023 году в Прикамье стал ВАЗ (Lada) 4x4 («Нива»). Её доля продаж составила 9,9%, а средняя стоимость — 250 тыс. руб. На втором месте оказалась Chevrolet Niva со средней стоимостью 400 тыс. руб. и долей в продажах 8,8%. Третье место в рейтинге занимает KIA Sportage с долей продаж 4,3% и средней стоимостью 1,5 млн руб. Renault Duster занял четвертое место с средней стоимостью 1,09 млн руб. и долей в продажах 4,1% от общего числа автомобилей с пробегом сегмента SUV в 2023 году. На пятой позиции расположился Toyota RAV4 со средней стоимостью 1,863 млн руб. и долей 3,9%.

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