Максим Артамонов В Пермском крае построили 31 быстрозарядную станцию для электромобилей На их установку потрачено более 121 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании регионального правительства, которое состоялось сегодня, министр экономического развития Пермского края Татьяна Чуксина отчиталась о реализации проекта по строительству зарядных станций для электромобилей на территории Прикамья. По её данным, за прошлый год в регионе была установлена 31 электрозарядная станции, а количество электромобилей превысило 2,5 тыс.

Чиновница пояснила, что в начале 2023 года в более 1600 электромобилей и более 50 электрозарядных станций (28 в Перми и 22 в крае).

«По итогам 2023 года инвесторы установили 31 быстрозарядную станцию для электромобилией, 16 из которых — на территориях муниципальных образованиях. Так, четыре электрозарядные станции установлены в Пермском муниципальном районе, по две в Краснокамском и Добрянском городских округах, и по одной в ряде других муниципалитетов. Остальные 15 электростанций расположены на территории города Перми», — рассказала Чуксина.

Она уточнила, что для их установки инвесторы потратили более 121 млн руб.: 96 млн руб. на приобретение самого оборудования и 25 млн руб. — на технологическое присоединение. В 2024 году их установка продолжится. В планах чиновников построить ещё 35 зарядных станций и возместить расходы на их установку в размере более чем 96,6 млн руб. (72 млн из федерального бюджета, а остальное — из краевого бюджета).

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который вёл заседание, заявил, что электрозарядные станции нужно размещать рядом с социальными объектами.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», в прошлом году регистрационный учёт в Прикамье прошли 723 электромобилей, при этом, как отмечали в ГУ МВД России по Пермскому краю, действительное количество электромобилей превышает эти цифры, потому что некоторые автовладельцы регистрировали свои машины в других регионах.

С 2022 года владельцев электрокаров освободили от уплаты транспортного налога до 2028 года.

Строители зарядных станций в Прикамье начали получать субсидии от министерства экономического развития с октября 2023 года. В декабре ведомство опубликовало приказ о направлении 53,7 млн руб. на субсидии по строительству электрозаправок и 7,4 млн руб. на их техприсоединение. Данные средства пойдут на возведение 29 электрозаправок компаниями «Пункт Е Ра», МБКИ, «ЭнергоСтройСервис+», «АЗС РусГидро», «АвтоМоё ОПТ» и ИП Блинов Владимир Викторович. Субсидия на каждую станцию составляет от 1,8 до 1,86 млн руб.

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