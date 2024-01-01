Алёна Бронникова К началу года в Прикамье количество электромобилей превысило 2,5 тысячи За год было зарегистрировано 723 транспортных средства Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

permkrai.ru

В Прикамье выросла популярность электромобилей. Как сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на данные ГУ МВД по Пермскому краю, количество электромобилей в регионе к началу 2024 года достигло 2 567 единиц.

В прошлом году регистрационный учёт в регионе прошли 723 транспортных средства. При этом отмечается, что настоящее количество электромобилей превышает эти цифры, так как некоторые автовладельцы регистрировали свои машины в других регионах.

Привлекательность данного вида транспортного средства в Пермском крае повышается благодаря развитию инфраструктуры. Ежемесячно на территории региона появляются несколько новых общественных зарядных станций. Кроме того, с 2022 года владельцев электрокаров освободили от уплаты транспортного налога до 2028 года.

Строители зарядных станций в Прикамье начали получать субсидии от министерства экономического развития с октября 2023 года. В декабре ведомство опубликовало приказ о направлении 53,7 млн руб. на субсидии по строительству электрозаправок и 7,4 млн руб. на их техприсоединение. Данные средства пойдут на возведение 29 электрозаправок компаниями «Пункт Е Ра», МБКИ, «ЭнергоСтройСервис+», «АЗС РусГидро», «АвтоМоё ОПТ» и ИП Блинов Владимир Викторович. Субсидия на каждую станцию составит от 1,8 до 1,86 млн руб.

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