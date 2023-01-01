В Прикамье пять компаний и ИП получат субсидии на строительство 29 электрозаправок Бюджет выделит более 60 млн рублей Поделиться Твитнуть

Приказом минэкономразвития Пермского края из бюджета региона выделены 53,7 млн руб. на субсидии по строительству зарядных станций для электромобилей и 7,4 млн руб. на их техприсоединение. Документ опубликован на сайте министрества.

В Пермском крае появятся 29 электрозаправок. Компания «Пункт Е Ра» установит 14 зарядных станций, «МБКИ» — 8, «ЭнергоСтройСервис+» — 3, «АЗС РусГидро» — 2, «АвтоМое ОПТ» — 1 и ИП Блинов Владимир Викторович — 1. Субсидия на каждую станцию составит от 1,8 млн до 1,86 млн руб.

Средства на техпроисединение, от 22 тыс. до 900 тыс. руб., получат 22 электрозаправки.

ЭЗС будут построены в Перми (13 штук), Лысьве, Верещагино, Краснокамске, Добрянке, Полазне, Кудымкаре, Соликамске, Очёре, Берёзовке, а также в Пермском, Большесосновском и Кунгурском МО.

Напомним, в Пермском крае строители зарядных станций начали получать субсидии от министерства экономического развития с октября. Комиссия по отбору заявок для получения субсидии на строительство зарядных станций рассмотрела предложение компании «Энергостройсервис+». Она уже разместила одну зарядную станцию в Перми и получит 1,8 млн руб. на развитие зарядной инфраструктуры в рамках государственной поддержки.

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