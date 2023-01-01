В Прикамье пять компаний и ИП получат субсидии на строительство 29 электрозаправок

Бюджет выделит более 60 млн рублей

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электрозаправка

energy.s-kon.ru

Приказом минэкономразвития Пермского края из бюджета региона выделены 53,7 млн руб. на субсидии по строительству зарядных станций для электромобилей и 7,4 млн руб. на их техприсоединение. Документ опубликован на сайте министрества.

В Пермском крае появятся 29 электрозаправок. Компания «Пункт Е Ра» установит 14 зарядных станций, «МБКИ» — 8, «ЭнергоСтройСервис+» — 3, «АЗС РусГидро» — 2, «АвтоМое ОПТ» — 1 и ИП Блинов Владимир Викторович — 1. Субсидия на каждую станцию составит от 1,8 млн до 1,86 млн руб.

Средства на техпроисединение, от 22 тыс. до 900 тыс. руб., получат 22 электрозаправки.

ЭЗС будут построены в Перми (13 штук), Лысьве, Верещагино, Краснокамске, Добрянке, Полазне, Кудымкаре, Соликамске, Очёре, Берёзовке, а также в Пермском, Большесосновском и Кунгурском МО.

Напомним, в Пермском крае строители зарядных станций начали получать субсидии от министерства экономического развития с октября. Комиссия по отбору заявок для получения субсидии на строительство зарядных станций рассмотрела предложение компании «Энергостройсервис+». Она уже разместила одну зарядную станцию в Перми и получит 1,8 млн руб. на развитие зарядной инфраструктуры в рамках государственной поддержки.

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