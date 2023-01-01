В Прикамье первая компания получила субсидию за строительство зарядной станции Поделиться Твитнуть

В Пермском крае строители зарядных станций начали получать субсидии от министерства экономического развития. Комиссия по отбору заявок для получения субсидии на строительство зарядных станций рассмотрела предложение компании «Энергостройсервис+». Она уже разместила одну зарядную станцию в Перми и получит 1,8 млн руб. на развитие зарядной инфраструктуры в рамках государственной поддержки.

Новая зарядная станция расположена у Торгового центра «Радуга» и подходит для любых типов электрических автомобилей. Она предоставляет возможность одновременно заряжать три транспортных средства. Общие инвестиции в этот проект составили 3,5 млн руб.

Директор компании Александр Созыкин сообщил о планах разместить ещё три зарядные станции на федеральных и региональных трассах к концу 2023 года.

Один из ведущих российских производителей оборудования для зарядки электромобилей «Корпорация ПСС» также претендует на получение субсидии. Компания также установила свою первую зарядную станцию — в Кудымкаре.

Напомним, в настоящее время на территории Пермского края зарегистрировано около 1,6 тыс. электромобилей, функционирует более 50 зарядных станций, большинство из них в Перми. Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина подчеркнула, что поддержка инвесторов, открывающих новые зарядные станции в регионе, поможет сделать Прикамье притягательным местом для электромобилистов со всей страны и обеспечит лидирующую позицию в федеральном тренде по развитию электротранспорта.

Пермский край присоединился к федеральному пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, инициированному правительством РФ в 2022 году.

Согласно федеральной программе, к 2023 году планируется разместить 31 быструю зарядную станцию в Прикамье, а к 2024 году — уже 35 таких станций. Для этого федеральный бюджет выделяет 85,56 млн руб. на 2023 год.

Инвесторы смогут получить до 60% затрат на приобретение оборудования для зарядной инфраструктуры (но не более 1,86 млн руб. за одну станцию) и до 30% затрат на техническое присоединение станций к электрическим сетям (но не более 900 тыс. руб. за одну станцию). Общие субсидии на установку и подключение одной зарядной станции могут достигать 2,76 млн руб.

Первый этап отбора заявок уже состоялся, о дополнительном этапе министерство экономического развития Прикамья сообщит позднее.

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