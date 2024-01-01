Алёна Бронникова В январе средняя стоимость аренды квартиры-студии в Перми составила 25 тысяч рублей За год цена выросла на 67% Поделиться Твитнуть

Средняя стоимость аренды квартиры-студии в Перми за год выросла на 67% и в январе 2024 года составила 25 тыс. руб. в месяц. Такие данные приводит сервис «Авито Недвижимость».

Эксперты проанализировали сегмент аренды самого компактного жилья в 33 крупнейших российских городах. Данные сравнивались за январь 2024 и 2023 годов. Исследование показало, что за год спрос на аренду студий в Перми вырос на 19%, это средний показатель по всей России. Вместе с этим, предложение в столице Прикамья выросло на 2% за этот же период, а в среднем по стране — снизилось примерно на 8%.

В среднем цена студий в России за год выросла на 14% и в январе составила 25 тыс. руб. в месяц. Удорожание коснулось всех городов за исключением Воронежа, где цена снизилась на 13% и сложилась в среднем около 20 тыс. руб.

В рейтинге по средней стоимости аренды таких квартир за месяц Пермь оказалась на пятом месте наряду с Нижним Новгородом, Саратовом, Самарой и Симферополем, обогнав Казань (24 тыс. руб.), Екатеринбург (22 тыс. руб.) и Краснодар (21 тыс. руб.). Самое дорогое предложение — в Москве (57 тыс.), Сочи (30 тыс.), Туле и Санкт-Петербурге (по 28 тыс. руб.) Самое бюджетное жильё — в Кирове (14 тыс. руб.).

Удорожание аренды студий в Перми оказалось самым высоким за год среди исследуемых городов. Ставки на квартиры такого формата заметно выросли также в Туле (+56%), Ульяновске (+54%) и Нижнем Новгороде (+47%). В столицах эта динамика оказалась менее заметной: в Москве — дороже на 30%, в Санкт-Петербурге — на 22%. В соседнем Екатеринбурге цены выросли всего на 11%.

«На фоне растущего спроса на аренду на рынке остаются в основном более дорогие объекты. И, видя в среднем более высокие цены, некоторые арендаторы снижают требования к количеству комнат и площади объектов. То есть студиями сегодня интересуются, в том числе, и те, кто год назад, вероятнее, искал бы однокомнатные квартиры. И такой двойной спрос снова подталкивает к росту средних цен на компактное жильё», — прокомментировал руководитель категории долгосрочной аренды сервиса Константин Каменев.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми за пять лет аренда однокомнатных квартир выросла на 52%. Текущей зимой средняя их стоимость сложилась на уровне 22,4 тыс. руб.





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