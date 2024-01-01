Алёна Бронникова Арендная ставка однушек в Перми за пять лет выросла на 52% В рейтинге среди городов-миллионников столица Прикамья оказалась на 10 месте Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

За пять лет средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Перми выросла на 52%. Такие данные приводит сервис «Циан.Аналитика».

Эксперты сравнили средние ставки аренды «однушек» зимой 2023-2024 годов и зимой 2018-2019 годов. Для анализа были отобраны города с населением более 100 тыс. человек и объёмом предложения не менее 10 лотов, всего в 116 городах. По итогам исследования были составлены четыре рейтинга: городов-миллионников, городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек, региональных центров от 100 до 500 тыс. человек и прочих крупных городов.

Пермь заняла 10 место в рейтинге городов-миллионников. Пять лет назад средняя арендная ставка составляла 14,7 тыс. руб. в месяц, текущей зимой она выросла до 22,4 тыс. руб. Сильнее всего ставка за этот период выросла в Нижнем Новгороде — с 14,4 до 28 тыс. руб. (+94%) и в Челябинске — с 11,5 до 22,2 тыс. руб. (+93%).

Рост цен в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге оказался менее чувствительным. Столица заняла 12-ю строчку — рост 48%, Екатеринбург — на 14 строчке с ростом в 41%, Санкт-Петербург — в конце списка с динамикой в 31%.

В среднем за пять лет аренда однокомнатных квартир в России подорожала на 56%. Эксперты отмечают, что более выраженный рост наблюдался в тех городах, где были самые дешёвые квартиры на рынке аренды. Сильнее всего цены выросли в городах с населением от 100 до 250 тыс. человек.

«Помимо прочего, в 2023 году значительно увеличились ставки в городах с заметной ролью промышленности в структуре экономики, в том числе, оборонной. А также локациях, где не очень много новостроек, там рост ипотечных ставок на вторичном рынке привёл к более существенному перетоку спроса на рынок аренды, чем в городах, где больше возможностей для решения жилищного вопроса на рынке новостроек», — сообщили в пресс-службе сервиса.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в январе средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Перми снизилась на 2,4% относительно декабря и составила 21,1 тыс. руб. Аренда двухкомнатных квартир подешевела на 6%, до 26,6 тыс. руб., трёхкомнатных — снизилась на 1%, до 36 тыс. руб.

Эксперты связывают удешевление с «перегревом» рынка в декабре и сезонным фактором. По прогнозам, позже цены на аренду снова неизбежно начнут расти.





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