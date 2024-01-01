Екатерина Артёмова В Перми подешевела аренда квартир Арендная ставка снизилась на 1-6% Поделиться Твитнуть

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Перми в январе составила 21,1 тыс. руб., снизившись на 2,4% относительно декабря. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир». Аренда двухкомнатных квартир в краевой столице подешевела на 6%, до 26,6 тыс. руб. Средняя ставка аренды трёхкомнатной квартиры снизилась на 1%, до 36 тыс. руб.

По данным «Мира квартир», удешевление аренды в январе наблюдалось почти во всех крупных городах РФ. Основными факторами такой динамики цен стали «перегрев» рынка в декабре и сезонный фактор.

«В конце прошлого года, когда ставки на съёмные квартиры бурно росли, помимо объективных факторов работал и сезонный: у многих арендаторов договоры действовали до конца года, и немалая часть из них меняла жильё. Поэтому, помимо роста цен, наблюдалось и существенное сокращение предложения. Теперь все освободившиеся квартиры снова вышли на рынок, и арендное предложение пополнилось: «однушек» в целом по России стало больше на 16%, «двушек» — на 12%, «трёшек» — на 10%», — поясняет генеральный директор портала Павел Луценко.

Однако он прогнозирует, что позже цены на аренду снова неизбежно начнут расти.

Напомним, за прошлый год стоимость аренды квартир в Перми выросла почти на треть.

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