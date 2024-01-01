Алёна Бронникова В Пермском крае жители сняли на видео огромную стаю ворон Кадры разошлись в соцсетях Поделиться Твитнуть

Группа "Типичные Березники" ВКонтакте

Жители Пермского края активно обсуждают причины массового скопления ворон, разместившихся в одном из дворов Березников. Судя по опубликованным в местных соцсетях фотографиям и видеозаписям необычного явления, птицы выбрали территорию детского сада.

Как отмечает ВЕТТА со ссылкой на сообщества ВКонтакте, некоторые жители считают, что образование такой большой стаи связано с наступлением брачного периода у птиц. Ещё часть подписчиков утверждают, что вороны вынуждены искать новые места обитания из-за вырубки деревьев в городе. Один из березниковцев выразил мнение о необходимости контроля численности пернатых.

По информации экспертов, такое скопление ворон не является чем-то необычным. Зимой птицы часто образуют крупные группы в целях повышения безопасности, облегчения поиска пищи и возможности найти партнёра.





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