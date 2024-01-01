Алёна Бронникова
В Перми ликвидировали пожар в многоквартирном доме напротив ТРК «Столица»
Устанавливаются все обстоятельства происшествия
В Перми пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме по ул. Мира, 74. Об этом сообщает краевое ГУ МЧС. Пожар произошёл в трёхкомнатной квартире на восьмом этаже.
«Пожар произошёл в трёхкомнатной квартире многоквартирного жилого дома на площади 15 кв. м. До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 17 человек. Пожар ликвидирован в 15:07, пострадавших нет», — информирует ведомство.
В тушении огня участие принимали 15 специалистов и шесть единиц техники. В данный момент дознаватель МЧС России устанавливает все обстоятельства и причину происшествия.
Напомним, днём 19 февраля стало известно, что в доме напротив ТРК «Столица» в Перми загорелась квартира на восьмом этаже. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аккумуляторный пылесос. Пожар успел «подкоптить» 9 и 10 этажи.
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