Максим Артамонов В Перми напротив ТРК «Столица» загорелась квартира в многоэтажке На место происшествия прибыли пожарные Поделиться Твитнуть

Скриншот видео "ВКурсе"

В понедельник, 19 февраля, днём в доме на ул. Мира, 74 напротив ТРК «Столица» в Перми загорелась квартира в жилом доме на восьмом этаже. Об этом сообщает «ВКурсе.ру».

На кадрах, которые опубликовало издание, видно, как из квартиры идёт сильный дым, а к месту возгорания установлена пожарная лестница.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аккумуляторный пылесос, передаёт очевидец с места событий.

Сейчас в доме перекрыто отопление и газ, уточняет СМИ. Пожар уже «подкоптил» 9 и 10 этажи. О пострадавших не сообщается.

«Новый компаньон» направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Новость дополняется.

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