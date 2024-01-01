Максим Артамонов
В Перми напротив ТРК «Столица» загорелась квартира в многоэтажке
На место происшествия прибыли пожарные
В понедельник, 19 февраля, днём в доме на ул. Мира, 74 напротив ТРК «Столица» в Перми загорелась квартира в жилом доме на восьмом этаже. Об этом сообщает «ВКурсе.ру».
На кадрах, которые опубликовало издание, видно, как из квартиры идёт сильный дым, а к месту возгорания установлена пожарная лестница.
По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аккумуляторный пылесос, передаёт очевидец с места событий.
Сейчас в доме перекрыто отопление и газ, уточняет СМИ. Пожар уже «подкоптил» 9 и 10 этажи. О пострадавших не сообщается.
«Новый компаньон» направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Новость дополняется.
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