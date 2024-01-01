Начальником Пермского военного института войск нацгвардии РФ утверждён Филипп Сиволапов Соответствующий указ президент подписал 15 февраля Поделиться Твитнуть

Филипп Сиволапов / фото: сайт Пермского военного института войск национальной гвардии РФ

Указом президента Российской Федерации от 15 февраля 2024 года начальником Пермского военного института войск национальной гвардии РФ стал полковник Филипп Сиволапов. До этого с начала 2024 года Сиволапов возглавлял вуз в качестве исполняющего обязанности руководителя.

«Филипп Андреевич Сиволапов родился 29 января 1981 года в городе Новосибирск. В 2004 году окончил Новосибирский военный институт внутренних войск МВД России, в 2012 году Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации, — говорится на сайте учебного учреждения. Он проходил службу в войсках нацгвардии РФ на различных командных должностях. Награждён медалью Жукова.

Прежний начальник Пермского военного института войск национальной гвардии генерал-майор Евгений Русанов покинул занимаемую должность в 2023 году. С 25 сентября институтом в ранге врио руководил полковник Юрий Стовбун.

Русанов возглавлял учебное заведение с августа 2022 года. Он сменил на этом посту генерал-майора Владимира Купавского, обвинённого во взяточничестве и позже осужденного к девяти годам лишения свободы.

На сегодняшний день в Пермском военном институте нацгвардии обучается более 1300 курсантов на семи факультетах различных направлений и специализаций.





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