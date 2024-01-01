Максим Артамонов Новым начальником Пермского института Росгвардии назначен Филипп Сиволапов Ранее он работал в Калининграде Поделиться Твитнуть

Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ официально возглавил прибывший из Калининграда полковник Филипп Сиволапов. Об этом сообщается на официальной странице краевого минтербеза в социальной сети ВКонтакте.

До своего назначения Сиволапов руководил восковой частью № 2659 Росгвардии, которая находится в Калининграде.

Филипп Сиволапов сменил на этом посту прежнего начальника института — Евгения Русанова который покинул должность осенью 2023 года. Русанов возглавлял вуз с августа 2021 года. Прежний глава, Владимир Купавский, был осуждён за полуение взяток. За преступления его приговорили к девяти годам исправительной колонии строгого режима.

Временно исполняющим обязанности главы института с сентября прошлого года был назначен полковник Юрий Стовбун.

По данным министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова, на сегодняшний день в Пермском военном институте нацгвардии обучается более 1300 курсантов на семи факультетах различных направлений и специализаций.

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