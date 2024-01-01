Не неделе в Прикамье вернутся ночные морозы до -25 градусов Со вторника осадков не ожидается Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В течение этой недели погода в Пермском крае ожидается стабильной — на юге Прикамья будет холоднее нормы на 1-3˚, на севере теплее нормы на 1-3˚. Снегопады пройдут только в понедельник. В основном они будут слабые (выпадет 1-2 мм осадков), кроме севера края, где за сутки выпадет 3-5 мм. Температура воздуха днём -6…-11˚. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В ночь на вторник ещё сохранится облачность над большей частью края, поэтому сильного выхолаживания не будет. Ночью температура опустится до -16˚, днём ожидается -5…-7˚.

В среду и в четверг на юге края ожидается прояснение при безветренной погоде, что создаёт условия выхолаживания воздуха в ночные часы до -25˚, на остальной территории за счёт облачности и ветра ночью будет от -10 до -15˚. Днём благодаря прогреву температура воздуха выровняется, и на всей территории будет -6…-11˚.

В ночь на пятницу гребень антициклона начнёт распространять своё влияние с юга на центральные районы края, здесь ожидается прояснение и похолодание до -20˚. На юге будет до -25˚, на севере до -15˚. Днём по всей территории края потеплеет до -6…-11˚.

В выходные дни влияние антициклона сохранится, причём в воскресенье начнёт поступать более тёплый воздух, поэтому возможно повышение температуры до 0˚. В ночные часы сохранятся по югу края сохранятся морозы до -25˚.





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