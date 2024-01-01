Объём интернет-торговли в Пермском крае за год вырос на треть Чаще всего жители Прикамья покупают в сети бытовую технику Поделиться Твитнуть

Объём интернет-торговли в Пермском крае в 2023 году достиг 84,3 млрд руб., что на 33,5% превышает результаты позапрошлого года (63 млрд руб.), об этом «Новому компаньону» сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В Пермском крае список пяти самых популярных товаров в интернете совпадает с общероссийским. Во главе списка находятся цифровая и бытовая техника, на приобретение которых жители края потратили почти 18 млрд руб., что составляет 21,3% от общего объёма онлайн-покупок. На втором месте в рейтинге находится мебель и товары для дома с суммой покупок в размере 13,8 млрд руб. (16,4%). За ним следует одежда и обувь на сумму 12,9 млрд руб. (15,3%). Продукты питания расположились на четвёртой позиции с объёмом покупок в размере 7,6 млрд руб (9,1%), а товары для красоты и здоровья замыкают пятёрку лидеров с суммой в 6,9 млрд руб. (8,2%).

Средние чеки интернет-заказов в Пермском крае соответствуют общероссийской тенденции: значительный рост можно наблюдать в категориях «аксессуары» (сумки, ремни, перчатки, головные уборы) с увеличением на 61% (9108 руб.), «зоомагазины» (4177 руб.) и «одежда и обувь» с ростом на 25% (4707 руб.). Однако при заказе товаров для творчества (+44%) и ювелирных изделий (+15%) средние суммы 4033 и 5367 руб. соответственно превышали средние значения по стране.

Существенное снижение средних чеков наблюдается в категории книг, где произошло падение на 41% (293 руб.), а также в автозапчастях и автоаксессуарах, где снижение составило 30% (2589 руб.). Суммы средних заказов в категориях товаров для детей, мебели и товаров для дома, а также спортивных товаров снизились на 4-9% — до уровня 1324, 1540 и 6427 руб. соответственно.

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