В Перми «Мотовилихинские заводы» выставили на продажу бюро пропусков Начальная цена — 4,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Мотовилихинские заводы

Константин Долгановский

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев сообщил о проведении 27 марта торгов в форме открытого аукциона имущества предприятия. Его предлагается реализовать шестью лотами. Заявки принимаются с 19 февраля по 26 марта. Информация опубликована на ЕФРСБ.

Лот №1 — двухэтажное здание бюро пропусков с двумя пристройками по ул. 1905 года, 35 общей площадью 334,6 кв. м и начальной ценой 4,9 млн руб. Лот №2 — земельный участок общей площадью 1676 кв. м, в промзоне, вид разрешённого использования: под производственный корпус и производственный цех, плюс объект незавершённого строительства. Начальная цена продажи — 1,4 млн руб. Кроме того, на торги выставлены 100% долей ПАО в ООО «Металлургический завод «Камасталь», ООО «Механик», ООО «Торговая компания «Мотовилихинские заводы», ЗАО «Импульс-М». Начальная цена каждого лота составляет 1 тыс. руб.

ПАО «Мотовилихинские заводы» было признано банкротом в 2018 году. В сентябре 2023 года основной имущественный комплекс МЗ за 1,2 млрд руб. купило АО «Ремдизель» (Татарстан).

Предприятие занимается производством военной техники (артиллерийских орудий, миномётов, реактивных систем залпового огня).

После начала СВО холдинг попал под санкции Украины, Евросоюза, Швейцарии, Великобритании, Канады.

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