По факту гибели трёх человек на пожаре в Перми возбудили уголовное дело Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю по факту гибели трёх человек на пожаре в микрорайоне Висим краевого центра возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, пожар произошёл днём 17 февраля в одном из частных домов Мотовилихи. Тела людей были обнаружены в ходе тушения огня.

Следователь уже провёл осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся судебные экспертизы для установления причин ЧП и гибели людей.

Напомним, информация о возгорании на ул. Красногвардейской поступила в экстренные службы в 14:25. К месту происшествия направили семь единиц техники и 35 человек личного состава. Они сумели ликвидировать пожар в 15:52. Сначала сообщалось об одном погибшем, но потом пришла информация, что жертв пожара больше.

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