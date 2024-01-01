Екатерина Артёмова Число погибших при пожаре в пермском микрорайоне Висим выросло до трёх человек Ранее была информация об одном погибшем Поделиться Твитнуть

По уточнённой информации, во время пожара в частном жилом доме на ул. Красногвардейской (микрорайон Висим, Мотовилихинский район) 17 февраля погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Напомним, информация о возгорании на ул. Красногвардейской поступила в экстренные службы вчера в 14:25. К месту происшествия направили семь единиц техники и 35 человек личного состава. Они сумели ликвидировать пожар в 15:52.

Всего 17 февраля на территории Пермского края, по данным ГУ МЧС по региону, было ликвидировано 15 пожаров, из них семь на территории Перми, по два пожара в Березниковском и Осинском городских округов, по одному пожару на территориях Краснокамского, Чусовского, Оханского и Соликамского городских округов.

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