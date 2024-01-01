Максим Артамонов В Перми на пожаре в частном доме погиб человек Возгорание произошло на Висиме Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала ЧП Пермь

Сегодня днём в микрорайоне Висим в Мотовилихе произошёл пожар в частном доме, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Информация о возгорании на улице Красногвардейская поступила в экстренные службы в 14:25. К месту происшествия сразу были направлены 35 огнеборцев на семи спецмашинах. Они сумели ликвидировать пожар в 15:52.

В ходе тушения было обнаружено тело мужчины.

Площадь пожара уточняется. На месте работает дознаватель МЧС.

В связи с происшествием в ведомстве вновь напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. В МЧС рекомендуют установить автономные дымовые пожарные извещатели.

При обнаружении пожара нужно сразу звонить по телефонам: «01», «101», «112».

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