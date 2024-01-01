Екатерина Артёмова В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка при пожаре Следователи продолжают сбор доказательной базы Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Следственные органы СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели малолетнего ребёнка во время пожара в деревне Парашино (Кунгурский муниципальный округ). Как сообщили в пресс-службе управления, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, ночью 17 февраля в одном из домов, расположенных в Парашино, произошёл пожар. Обнаружив возгорание, хозяйка дома вместе с супругом эвакуировали двоих детей на улицу. Ещё одного малолетнего ребёнка 2018 г.р. из-за быстрого распространения огня и дыма они найти не смогли, поскольку мальчик спрятался под кроватью. Тело ребёнка было обнаружили пожарные во время тушения огня.

Следователи Кунгурского межрайонного следственного отдела провели осмотр места происшествия. Назначены и проводятся необходимые экспертизы, по результатам которых будут установлены причины пожара и гибели малолетнего. Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы.

В ГУ МЧС по Пермскому краю уточнили, что сообщение о пожаре поступило 17 февраля в 23:53. К месту вызова были направлены 5 единиц техники и 16 человек личного состава. В 00:27 горение было ликвидировано. По предварительным данным, площадь пожара составила 30 кв. м.

Ранее сообщалось о гибели трёх человек во время пожара в частном жилом доме на ул. Красногвардейской в Перми.

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