Екатерина Артёмова
В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка при пожаре
Следователи продолжают сбор доказательной базы
Следственные органы СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели малолетнего ребёнка во время пожара в деревне Парашино (Кунгурский муниципальный округ). Как сообщили в пресс-службе управления, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным следствия, ночью 17 февраля в одном из домов, расположенных в Парашино, произошёл пожар. Обнаружив возгорание, хозяйка дома вместе с супругом эвакуировали двоих детей на улицу. Ещё одного малолетнего ребёнка 2018 г.р. из-за быстрого распространения огня и дыма они найти не смогли, поскольку мальчик спрятался под кроватью. Тело ребёнка было обнаружили пожарные во время тушения огня.
Следователи Кунгурского межрайонного следственного отдела провели осмотр места происшествия. Назначены и проводятся необходимые экспертизы, по результатам которых будут установлены причины пожара и гибели малолетнего. Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы.
В ГУ МЧС по Пермскому краю уточнили, что сообщение о пожаре поступило 17 февраля в 23:53. К месту вызова были направлены 5 единиц техники и 16 человек личного состава. В 00:27 горение было ликвидировано. По предварительным данным, площадь пожара составила 30 кв. м.
Ранее сообщалось о гибели трёх человек во время пожара в частном жилом доме на ул. Красногвардейской в Перми.
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