Екатерина Артёмова Строители Чусовского моста заплатят РЖД 900 тысяч рублей за ДТП на перегоне «Российские железные дороги» судились с компаниями с лета 2023 года Поделиться Твитнуть

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел иск АО «Российские железные дороги» о взыскании солидарно с АО «Стройтрансгаз» и ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК) 903,7 тыс. руб. Как следует из материалов дела, в такую сумму в РЖД оценили затраты на восстановление железнодорожных путей на перегоне Лёвшино — Голованово, повреждённых в результате ДТП в 2022 году, а также ущерб от задержки и отмены поездов из-за аварии.

Дорожно-транспортное происшествие на перегоне Лёвшино — Голованово, послужившее поводом для спора, произошло 15 ноября 2022 года. Грузовой автомобиль марки HOWO с поднятым самосвальным кузовом наехал на пролётное строение железнодорожного путепровода над съездом с Чусовского моста. Из-за повреждения пролёта движение на перегоне пришлось временно остановить для проведения восстановительных работ. В общей сложности перерыв в движении поездов составил 5 часов 54 минуты. Девять поездов были задержаны, 10 отменены.

Было установлено, что автомобиль, повредивший пролёт, принадлежал ООО «Парк-ПБИ». Данная компания оказывала услуги по перевозке инертных материалов (песок, щебень, керамзит) для ООО «Трест Запсибгидрострой», которое тогда было субподрядчиком работ по строительству и реконструкции Чусовского моста. Данный проект реализуется в рамках концессии. Концессионером является ООО «Пермская концессионная компания», генподрядчиком — «Стройтрансгаз».

Так как ни ПКК, ни «Стройтрансгаз» никаких мер к восстановлению повреждённого путепровода не предприняли, ОАО «Российские железные дороги» было вынуждено выполнить эти работы самостоятельно. В общей сложности РЖД потратили на восстановление пути 829,1 тыс. руб. Ещё 64,6 тыс. руб. составили затраты компании, связанные с задержкой и отменой поездов. В РЖД решили обязать ПКК и «Стройтрансгаз» компенсировать эти расходы, и в августе 2023 года подали соответствующее заявление в суд.

Требования РЖД были удовлетворены в полном объёме. Ответчики могут оспорить решение в апелляции в течение месяца со дня его принятия.

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