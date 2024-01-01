Екатерина Артёмова Туры из Пермского края в Турцию за прошлый год подорожали на 37% Стоимость путёвки в Египет выросла на 40,8% Поделиться Твитнуть

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За 2023 год стоимость туров из Пермского края по наиболее популярным зарубежным направлениям выросла в среднем на 30%. Информация об этом содержится в Единой межведомственной информационно-статистической системе Росстата.

По данным сервиса, в конце декабря 2022 года путёвка из Прикамья в Турцию в среднем стоила 46,78 тыс. руб., в декабре 2023-го — 64,14 тыс. руб. (+37,1%). Туры в Египет за год подорожали с 55,65 до 78,35 тыс. руб. (+40,8%), в отдельные страны Юго-Восточной Азии — со 111,88 до 131,22 тыс. руб. (+17,3%), в ОАЭ — с 59,01 до 61,28 тыс. руб. (+38%). Стоимость поездки из региона в страны Средней Азии (Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) увеличилась с 45,25 до 69,03 тыс. руб. (+52,6%), в Республику Беларусь — с 24,98 до 36,98 тыс. руб. (+48%), в страны Закавказья — с 33,4 до 35,38 тыс. руб. (+5,9%).

Цена на экскурсионные туры по России год к году выросла на 163% — с 4,23 до 11,1 тыс. руб.

В начале этого года наблюдалось незначительное удешевление путёвок по некоторым направлениям. Так, средняя стоимость путёвки в Турцию из Пермского края в январе 2024-го составила 63,21 тыс. руб. (-1,4% относительно декабря 2023 года), в Египет — 75,64 тыс. руб. (-3,5%), в страны Средней Азии — 65,53 тыс. руб. (-5,1%), в Республику Беларусь — 33,97 тыс. руб. (-8,1%), в страны Закавказья — 32,99 тыс. руб. (-6,8%).

Вместе с тем цены на туры в ОАЭ в январе продолжили расти и достигли 66,11 тыс. руб. (+7,9% к декабрю), а поездки по России подорожали до 12,03 тыс. руб. (+8,4%). Также за месяц незначительно увеличилась стоимость туров в страны Юго-Восточной Азии — до 131,58 тыс. руб. (+0,3%).

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