Екатерина Артёмова В Пермском крае местный житель отправлен в колонию за убийство сожительницы Суд приговорил его к 8 годам 6 месяцам лишения свободы Поделиться Твитнуть

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Кудымкарский городской суд признал 32-летнего жителя Юсьвинского муниципального округа виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что в ночь на 4 октября прошлого года между мужчиной и его 56-летней сожительницей после совместного употребления спиртных напитков произошла ссора на почве ревности. В ходе конфликта злоумышленник ударил женщину ножом в область грудной клетки, в результате чего она скончалась на месте происшествия.

Собранные доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора и назначения наказания.

Ранее в Пермском крае была задержана женщина, подозреваемая в убийстве двух жителей Кунгурского округа.

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