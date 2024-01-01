Одного зарезала, другую сожгла заживо: в Прикамье задержана подозреваемая в двойном убийстве Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае задержана женщина, подозреваемая в убийстве двух жителей Кунгурского округа Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Утром 4 февраля после тушения пожара в одном из домов под Кунгуром были обнаружены тела мужчины и женщины с термическими повреждениями. Было установлено, что один из погибших, мужчина, был зарезан. На место выехали следователи. Они установили, что было совершено двойное убийство, провели проверку и 5 февраля задержали подозреваемую. Ей оказалась жительница Кунгурского Прикамья 1985 г.р.

По данным следствия, ночью 4 февраля убийца и жертвы распивали спиртные напитки. В какой-то момент подозреваемая нанесла мужчине удар ножом, в результате которого он скончался на месте. Понимая, что находящаяся в доме женщина может сообщить в полицию о преступлении, преступница будто бы подожгла дом, из-за чего женщина также скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанной. В ближайшее время ей предъявят обвинение.

Мотивы преступления ещё устанавливаются, сбор и закрепление доказательственной базы продолжаются.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.