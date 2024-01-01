Максим Артамонов Пермского ресторатора Игоря Ботова оштрафовали за невыплату зарплаты Он задолжал 49 своим работникам более 2,1 млн рублей Поделиться Твитнуть

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Мировой судья Ленинского района Перми оштрафовал владельца пермских кафе «Фобошная», «Покешная», «Пельмешная», «Баошная» и «Рынок еды» Игоря Ботова за невыплату зарплаты своим сотрудникам. Предпринимателю назначен штраф 100 тыс.руб. и обязали погасить всю задолженность по зарплате перед работниками. Об этом сообщает издание Properm.ru с ссылкой на пресс-службу суда.

Приговор вступил в силу 16 февраля.

По версии следствия, Ботов не платил зарплату работникам в Перми, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге с сентября 2021 года по июнь 2022 года. Общая сумма задолженности превысила 2,1 млн руб. Потерпевшими стали 49 человек.

В ноябре прошлого года краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ботова. Его обвинили по ч.2 ст. 145.1 УК РФ — Полная и частичная невыплата зарплаты, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации.

Как ранее сообщал «Новый компаньон» в 2020 году, предприниматели Игорь Ботов и Артём Зайцев приобрели в Перми гастромаркет «Рынок еды». Помимо «Фобошной», они развивали в Перми кофейню Panopticum.

Летом того же года они открыли пермском парке им. Горького стрит-фуд «Баошная».

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