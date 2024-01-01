Максим Артамонов
Пермского ресторатора Игоря Ботова оштрафовали за невыплату зарплаты
Он задолжал 49 своим работникам более 2,1 млн рублей
Мировой судья Ленинского района Перми оштрафовал владельца пермских кафе «Фобошная», «Покешная», «Пельмешная», «Баошная» и «Рынок еды» Игоря Ботова за невыплату зарплаты своим сотрудникам. Предпринимателю назначен штраф 100 тыс.руб. и обязали погасить всю задолженность по зарплате перед работниками. Об этом сообщает издание Properm.ru с ссылкой на пресс-службу суда.
Приговор вступил в силу 16 февраля.
По версии следствия, Ботов не платил зарплату работникам в Перми, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге с сентября 2021 года по июнь 2022 года. Общая сумма задолженности превысила 2,1 млн руб. Потерпевшими стали 49 человек.
В ноябре прошлого года краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ботова. Его обвинили по ч.2 ст. 145.1 УК РФ — Полная и частичная невыплата зарплаты, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации.
Как ранее сообщал «Новый компаньон» в 2020 году, предприниматели Игорь Ботов и Артём Зайцев приобрели в Перми гастромаркет «Рынок еды». Помимо «Фобошной», они развивали в Перми кофейню Panopticum.
Летом того же года они открыли пермском парке им. Горького стрит-фуд «Баошная».
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