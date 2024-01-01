Максим Артамонов В Прикамье 18 февраля ожидаются сильные порывы ветра В МЧС напоминают о правилах безопасности Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 18 февраля в Пермском крае прогнозируются порывы ветра до 17 м/с.

Прогнзируется облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, днём по западу до умеренного. Порывы ветра ночью - до 14 м/с, днём порывы ветра - до 17 м/с. Температура воздуха ночью −22,−17°С, при прояснениях −29,−24°С, в горах до −34°С, днём −12,−7°С, в горах до −17°С.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

В ведомстве всем автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а движение осуществлять с учётом дорожного покрытия.

В МЧС напоминают, что службы экстренного реагирования можно вызвать по телефону «01» — со стационарного телефона, а также «101», «112» — с мобильного телефона (вызов бесплатный).

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