Андрей Стрельцов «Молот» обыграл «Челмет» Всё решилось в дополнительное время Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Молот» провёл предпоследний матч до финиша турнира. Подопечные Павла Зубова одержали победу над «Челметом» из Челябинска.

Основное время встречи завершилось вничью (3:3). В пермской команде сумели отличиться Игорь Зинченко, Константин Пархоменко и Руслан Галимзянов. Победную точку в игре за полторы минуты до окончания овертайма поставил Денис Дюрягин. Итог поединка 4:3.

Матч получился таким упорным потому, что гости претендовали на выход в плей-офф. Победа над «Молотом» давала челябинской команде шансы на попадание в ТОП-16. Однако пермяки оказались удачливей и мастеровитей.

В турнирной таблице «Молот» входит в тройку лидеров. До окончания чемпионата осталось провести одну игру. 18 февраля пермский хоккейный клуб сыграет на своём льду с ХК «Южный Урал» из Орска.

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