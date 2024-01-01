Для строительства надземного перехода в Перми закроют участок улицы Уинской Ограничение движения вводятся всего на пять с половиной часов Поделиться Твитнуть

Для строительства на ул. Уинской в Перми надземного пешеходного перехода 25 февраля будет остановлено движение транспорта на участке между ул. Грибоедова и ул. Пушкарской. Ограничения будут действовать с 00:00 до 05:30. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса, добавив, что монтаж надземного пешеходного перехода ведётся в рамках строительства трассы ТР-53.

Объезд будет осуществляться по ул. Самаркандской. Исполнителю ООО СК «Химспецстрой» поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков.

Ранее в пресс-службе краевого минстранса со ссылкой на ФКУ Упрдор «Прикамье» предупредили, что 17 февраля с 09:00 до 20:00 будет ограничено движение транспорта по крайней правой и левой полосам Красавинского моста — участок от ул. Светлогорской в сторону шоссе Космонавтов. В ведомстве пояснили, что ограничение связано с ремонтными работами.





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