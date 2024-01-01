В выходные в Перми сотрудники ГИБДД усилят контроль за дорожным движением Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные дни, 17 и 18 февраля, сотрудники Госавтоинспекции Перми усилят контроль за дорожным движением. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Особое внимание дорожные полицейские уделят предотвращению серьезных нарушений правил дорожного движения, выявлению пьяных водителей и предупреждению дорожно-транспортных происшествий, связанных с нетрезвыми водителями.

О случаях, нетрезвого вождения, горожан просят сообщать в дежурную часть полка ДПС по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102. Напомним, в Прикамье пермякам, которые рассказали о пьяных водителях на дороге начинают платить по 5 тыс. руб.

Также инспекторы обратят особое внимание на пешеходов. С начала этой недели в Перми уже зафиксировано 7 ДТП с участием пешеходов, в результате которых пострадали шесть человек, включая трёх несовершеннолетних. Один из пострадавших ребенок был осмотрен медиками на месте происшествия. Госавтоинспекция призывает пешеходов быть более внимательными, переходить дорогу только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора.

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