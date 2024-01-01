В Перми остановлена утечки воды на Юбилейном Виновный потопа найден Поделиться Твитнуть

В пятницу, 16 февраля, в пермском микрорайоне Юбилейный весь день работала группа комиссии по чрезвычайным ситуациям Свердловского района, исследуя причину утечки воды на перекрестке улиц Суздальская и Старцева. В работе группы приняли участие специалисты «Новогор-Прикамья».

Были осмотрены все централизованные сети, а специалисты, прибегнув к использованию экскаватора, начали вскрывать грунт над трубопроводами, которые обеспечивают водоснабжение частных домов. Утечка была обнаружена на частном водопроводе, который обеспечивал водой один из домов на улице Балхашская. Об этом сообщил мэр города Эдуард Соснин.

«Сети частные — их ремонт ответственность собственника. Но мы понимаем, сколько неудобств создают стоки воды на Суздальской для жителей. Сейчас отвод отсечен — вода перекрыта», — написал в telegram-канале градоначальник.

Департаменту дорог и благоустройства Перми Соснин поручил провести очистку проезжей части, после которой автобусы № 14, 16, 57 и 59 снова смогут заезжать на кольцо «Юбилейный». Но пока, до завершения работ, мэр предложил жителям использоваться остановкой «1-я Запорожская».

Ранее сообщалось, что 15 февраля из-за потопа ученики школы № 82 на ул. Суздальской были переведены на дистанционное обучение. Также «Новогор» комментировал утечку воды в пермском микрорайоне Юбилейный.

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