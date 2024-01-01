«Новогор» прокомментировал утечку воды в пермском микрорайоне Юбилейный Поделиться Твитнуть

«Новогор-Прикамье» прокомментировал потоп в Перми, в микрорайоне Юбилейный. По словам специалистов, утечка воды у перекрестка улиц Суздальской и Старцева не связана с водопроводом.

Специалисты коммунального оператора провели тестовые отключения централизованного водоснабжения, которые не повлияли на утечку, а анализы нескольких проб подтвердили, что вода не является водопроводной, пишет «Рифей».

Вероятно, вода стекает из частных домов в дренажные каналы, а затем собирается в ливневой системе. Источником потопа, скорее всего, является вода из различных бытовых приборов, таких как душевые, раковины, стиральные машины и пр.

Проблема с затоплениями в данном районе существует уже не первый год. «Новогор» периодически борется с последствиями потопов, убирая лёд с проезжей части при помощи специальной техники. Однако ручьи воды, стекающие с рельефа в низину микрорайона, продолжают вызывать проблемы возле остановки общественного транспорта, школы и магазинов.

Ранее стало известно, что из-за утечки воды 16 февраля изменились маршруты четырёх автобусов — № 14, 16, 57 и 59, теперь они следуют без заезда на кольцо "Юбилейный". В четверг, 15 февраля, из-за потопа ученики школы № 82 на ул. Суздальской были переведены на дистанционное обучение.

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