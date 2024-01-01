Максим Артамонов В Перми суд оштрафовал Константина Церлюкевича за выкрикивание лозунгов против спецоперации Инцидент случился в прошлом году в баре Duty free Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня Ленинский районный суд Перми оштрафовал сына экс-министра промышленности Пермского края Константина Церлюкевича за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ. Ему назначен штраф 40 тыс. руб. Об этом сообщает издание Properm.ru.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в январе этого года представители реготделения движения «Народный фронт «За Россию» направили обращение начальнику краевого главка МВД Александру Щеглову с просьбой проверить информацию об инциденте с участием Константина Церлюкевича, сына экс-главы краевого минпрома Владимира Церлюкевича.

Согласно тексту обращения, «фронтовики» получили сведения о том, что 17 декабря 2023 года Константин Церлюкевич, находясь в баре Duty free, «выкрикивал нацистские лозунги в поддержку Украины».

В связи с этим в реготделении «Народного фронта» написали на Церлюкевича-младшего заявление в полицию.

Владимир Церлюкевич занимал должность министра промышленности, инноваций и науки Пермского края с июня 2007-го по апрель 2008 года, до этого работал финдиректором «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС). Константин Церлюкевич — музыкант, в 2010-х был известен как диджей Спай.

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