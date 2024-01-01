В полицию поступило заявление на сына экс-главы минпрома Прикамья Заявитель сообщил, что Константин Церлюкевич «выкрикивал нацистские лозунги в поддержку Украины» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Реготделение движения «Народный фронт «За Россию» направило обращение начальнику краевого главка МВД Александру Щеглову с просьбой проверить информацию об инциденте с участием Константина Церлюкевича, который по данным СМИ, является сыном экс-главы краевого минпрома Владимира Церлюкевича. Текст обращения опубликовал telegram-канал «СолёныУши». Из него следует, что общественное движение получило сведения о том, что 17 декабря 2023 года Константин Церлюкевич, находясь в баре Duty free, «выкрикивал нацистские лозунги в поддержку Украины».

Реготделение «Народного фронта» сообщает, что на Церлюкевича-младшего уже написано заявление в полицию по этому факту.

«Просим дать поручение провести проверку фактов и сообщить, какие меры по данному правонарушению были приняты в отношении гражданина Церлюкевича К.В.», — говорится в обращении.

Владимир Церлюкевич занимал должность министра промышленности, инноваций и науки Пермского края с июня 2007 года по апрель 2008-го, до этого работал финдиректором «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС). Константин Церлюкевич — музыкант, в 2010-х был известен как диджей Спай.

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