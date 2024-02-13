Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Афиша уикенда Что посмотреть, послушать, посетить 16-18 февраля Поделиться Твитнуть

Самым заметным событием ближайших выходных будет открытие нового зала в Музее современного искусства PERMM и первой выставки в этом зале. На других площадках открываются ещё две интересные выставки, поэтому сегодняшняя афиша начинается с обозрения вернисажей. В Пермской опере показывают первую постановку Теодора Курентзиса в Перми – с новым музыкальным руководителем, в «Триумфе» пройдёт лекция о Всеволоде Мейерхольде, а в Органном зале – литературный концерт для семейной аудитории.

В музее PERMM открывается Зал № 5 – камерный зал площадью 33 кв. м, предназначенный для показа специальных выставочных проектов. Благодаря новому экспозиционному пространству музей сможет чаще знакомить гостей с новыми именами через небольшие временные выставки. Первым проектом в Зале № 5 станет выставка кинетических скульптур екатеринбургской художницы Анастасии Крохалевой «Снежная пыль искрится на солнце» (12+). Молодая художница из Екатеринбурга создает «шуршанки» – трогательные фигуры и композиции, обращающиеся к эмоциональным воспоминаниям детства. Стеклянные шарики, сухие веточки и колоски приводятся в движение мотором и издают тихие звуки. Куратором выставки выступает руководитель выставочного отдела Ельцин-центра Марина Соколовская.

Работы, вошедшие в проект «Снежная пыль искрится на Солнце», были созданы в 2022-2023 годах в Лаборатории молодого художника Уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Марина Соколовская, куратор выставки:

– Это камерная выставка, лирическая, если понимать лирическое как переживание какой-то утраты. Мы все хотим жить в мире стабильном, повторяющемся, уютном, но в этот уют и красоту врывается ход времени, который превращает всё вокруг в хрупкое и преходящее.

Музей современного искусства PERMM, 17 февраля – 17 апреля

фото: Любовь Кабалинова

Новая выставка открывается и в Центральном выставочном зале. Экспозиция «Домой» (6+) задумана авторами как впечатление от путешествия на восток. В августе прошлого года пермские художники двинулись вглубь России: в Сибирь и на Алтай. Выставка рассказывает об этом и других путешествиях. Это живописный рассказ о тех местах и встречах, которые мы храним в своих сердцах, о новых и старых друзьях, о воспоминаниях о путешествиях, что открывают для нас что-то новое, ранее неизведанное.

Экспозиция представляет более 80 работ, созданных как пермскими художниками, так и мастерами из Сибирского региона – живопись, графику, декоративное искусство.

Центральный выставочный зал, 16 февраля – 3 марта

Татьяна Нечеухина "Ночной поезд"

В Центре городской культуры тоже открылась выставка. «Сохранить нельзя выбросить» (0+) – это первый опыт сотрудничества ЦГК и Пермского краеведческого музея, которые объединил общий интерес к локальным историям и семейным архивам.

Публике предлагается угадать, какие из выставленных экспонатов – обычный хлам, какие – музейный экспонат, а какие – личная реликвия.

В первом зале выставлены предметы участников мастерской «Лига пыльных антресолей». Условно они разделили их на три категории: «Особо ценный в личном плане предмет, расставание с которым немыслимо»; «Предмет, который можно отдать в музей, поскольку он может быть ценен как музейный экспонат»; «Предмет, который не имеет субъективной ценности и легко может быть выброшен или подарен».

Зритель не узнает, к какой именно категории владелец предмета его отнёс, но в следующем зале зритель может найти ответы на эти вопросы.

Организаторы разработали рабочую тетрадь-путеводитель, которая будет выдана при входе. В ней можно будет зафиксировать свои мнения и впечатления об объектах. Кроме того, с рабочими тетрадями будет легче сориентироваться в экспозиции, которая построена как поэтапная игра.

Экспозиция выставки дополнена серией работ Петра Стабровского и Никиты Гилёва «Идолы».

Центр городской культуры, до 31 марта

В Пермском театре оперы и балета главный дирижёр Владимир Ткаченко впервые продирижирует оперой Моцарта Cosi fan Tutte – «Так поступают все женщины» (12+).

Это комическая опера, либретто и даже партитура которой от начала до конца пронизаны искусной и многоуровневой иронией. Моцарт и автор либретто Лоренцо Да Понте вносят в сочинение особую волнительную интонацию, что заметно даже в манере исполнения солистов. Опера была поставлена в Перми в 2011 году режиссёром Матиасом Ремусом под музыкальным руководством Теодора Курентзиса и принесла театру премию «Золотая маска».

Главные партии 18 февраля: Фьордилиджи – Наталья Кириллова, Дорабелла – Наталья Буклага, Деспина – Айсулу Хасанова, Феррандо – Сергей Годин, Гульельмо – Рауф Тимергазин, Дон Альфонсо – Александр Егоров; на показе 20 февраля состоится немало дебютов – впервые в партии Фьордилиджи выступит Ирина Байкова, Деспины – Екатерина Проценко, Дона Альфонсо – Рустам Касимов и Феррандо – приглашённый солист Дамир Закиров.

Впервые за дирижёрским пультом спектакля – Владимир Ткаченко.

Пермский театр оперы и балета, 18 и 29 февраля, 19:00

Пермский академический театр оперы и балета

В «Триумфе» состоится лекция Кристины Матвиенко «Всеволод Мейерхольд: концептуализируя современность» (12+). Всеволод Мейерхольд – единственный в своём роде пример режиссёра и теоретика в одном лице. Его уникальной способностью было настойчивое желание и умение упаковывать собственные открытия в программные тексты и манифесты. Он видел объёмно, строго и проницательно, писал и мыслил радикально и системно, стоя одной ногой в знании прошлого, а другой – в будущем.

Театровед, критик, куратор «Школы современного зрителя и слушателя» в Электротеатре «Станиславский», кандидат искусствоведения Кристина Мактвиенко разберёт отдельные тезисы, возможно, риторику, а главное – актуальность догадок и утверждений, порождённых практикой «главного режиссёра XX века», которому в этом феврале исполняется 150 лет.

Частная филармония «Триумф», 16 февраля в 20:00

В Органном зале Пермской филармонии пройдёт литературный концерт для всей семьи «Сказочник большой страны» (6+), посвящённый творчеству Корнея Чуковского.

Артист Владимир Кошевой расскажет о знаковых событиях в жизни писателя, прочитает его знаменитые детские стихи, а также отрывки из книги «От двух до пяти». Программа будет сопровождаться архивными фотографиями, фрагментами из советских мультфильмов и кинохроникой, музыкой композитора Максима Мещерякова.

Органный концертный зал, 18 февраля в 14:00

Целая серия событий пройдёт в выходные и последующие дни в краевой библиотеке им. Горького.

17 февраля в 12:00 – этнокультурная акция «Всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку» (16+).

18 февраля в 12:00 – презентация выставки «Стойкий оловянный солдатик» (6+): посетители увидят униформу петровского времени, Отечественной войны 1812 года и форму Великой Отечественной, предоставленную участниками клуба военно-исторической реконструкции «Восточный рубеж», а также военно-историческую миниатюру и панорамы из частных коллекций. Все предметы отличаются высоким качеством проработки деталей, несмотря на размеры (от 25 до 120 мм).

19 февраля в 18:30 – концерт заслуженной артистки РФ Людмилы Ивониной (скрипка) и лауреата всероссийских и международных конкурсов Ларисы Кокшаровой (фортепиано) Meditations (16+). В программе – сочинения Массне, Сен-Санса, Чайковского, Глазунова, Ланге, Берга и других авторов, написанные в стиле «размышления». В ходе концерта состоится премьера романса для скрипки и фортепиано пермского композитора Никиты Широкова.

Пермская краевая библиотека им. Горького

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