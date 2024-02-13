Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Афиша уикенда
Что посмотреть, послушать, посетить 16-18 февраля
Самым заметным событием ближайших выходных будет открытие нового зала в Музее современного искусства PERMM и первой выставки в этом зале. На других площадках открываются ещё две интересные выставки, поэтому сегодняшняя афиша начинается с обозрения вернисажей. В Пермской опере показывают первую постановку Теодора Курентзиса в Перми – с новым музыкальным руководителем, в «Триумфе» пройдёт лекция о Всеволоде Мейерхольде, а в Органном зале – литературный концерт для семейной аудитории.
В музее PERMM открывается Зал № 5 – камерный зал площадью 33 кв. м, предназначенный для показа специальных выставочных проектов. Благодаря новому экспозиционному пространству музей сможет чаще знакомить гостей с новыми именами через небольшие временные выставки. Первым проектом в Зале № 5 станет выставка кинетических скульптур екатеринбургской художницы Анастасии Крохалевой «Снежная пыль искрится на солнце» (12+). Молодая художница из Екатеринбурга создает «шуршанки» – трогательные фигуры и композиции, обращающиеся к эмоциональным воспоминаниям детства. Стеклянные шарики, сухие веточки и колоски приводятся в движение мотором и издают тихие звуки. Куратором выставки выступает руководитель выставочного отдела Ельцин-центра Марина Соколовская.
Работы, вошедшие в проект «Снежная пыль
искрится на Солнце», были созданы в 2022-2023 годах в Лаборатории молодого
художника Уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Марина
Соколовская, куратор выставки:
– Это
камерная выставка, лирическая, если понимать лирическое как переживание
какой-то утраты. Мы все хотим жить в мире стабильном, повторяющемся, уютном, но
в этот уют и красоту врывается ход времени, который превращает всё вокруг в
хрупкое и преходящее.
Музей современного искусства PERMM, 17
февраля – 17 апреля
Новая выставка открывается и в Центральном выставочном зале.
Экспозиция «Домой» (6+) задумана
авторами как впечатление от путешествия на восток. В августе прошлого года пермские
художники двинулись вглубь России: в Сибирь и на Алтай. Выставка рассказывает об
этом и других путешествиях. Это живописный рассказ о тех местах и встречах,
которые мы храним в своих сердцах, о новых и старых друзьях, о воспоминаниях о
путешествиях, что открывают для нас что-то новое, ранее неизведанное.
Экспозиция представляет более 80 работ,
созданных как пермскими художниками, так и мастерами из Сибирского региона –
живопись, графику, декоративное искусство.
Центральный выставочный зал, 16 февраля – 3
марта
В
Центре городской культуры тоже открылась выставка. «Сохранить нельзя выбросить» (0+) – это первый опыт сотрудничества
ЦГК и Пермского краеведческого музея, которые объединил общий интерес к
локальным историям и семейным архивам.
Публике предлагается угадать, какие из
выставленных экспонатов – обычный хлам, какие – музейный экспонат, а какие –
личная реликвия.
В первом зале выставлены предметы участников
мастерской «Лига пыльных антресолей». Условно они разделили их на три
категории: «Особо ценный в личном плане предмет, расставание с которым
немыслимо»; «Предмет, который можно отдать в музей, поскольку он может быть
ценен как музейный экспонат»; «Предмет, который не имеет субъективной ценности
и легко может быть выброшен или подарен».
Зритель не узнает, к какой именно категории
владелец предмета его отнёс, но в следующем зале зритель может найти ответы на
эти вопросы.
Организаторы разработали рабочую
тетрадь-путеводитель, которая будет выдана при входе. В ней можно будет
зафиксировать свои мнения и впечатления об объектах. Кроме того, с рабочими
тетрадями будет легче сориентироваться в экспозиции, которая построена как
поэтапная игра.
Экспозиция выставки дополнена серией работ
Петра Стабровского и Никиты Гилёва «Идолы».
Центр
городской культуры, до 31 марта
В
Пермском театре оперы и балета главный дирижёр Владимир Ткаченко впервые
продирижирует оперой Моцарта Cosi fan Tutte – «Так поступают все женщины» (12+).
Это комическая опера, либретто и даже
партитура которой от начала до конца пронизаны искусной и многоуровневой
иронией. Моцарт и автор либретто Лоренцо Да Понте вносят в сочинение особую
волнительную интонацию, что заметно даже в манере исполнения солистов. Опера
была поставлена в Перми в 2011 году режиссёром Матиасом Ремусом под музыкальным
руководством Теодора Курентзиса и принесла театру премию «Золотая маска».
Главные партии 18 февраля: Фьордилиджи –
Наталья Кириллова, Дорабелла – Наталья Буклага, Деспина – Айсулу Хасанова,
Феррандо – Сергей Годин, Гульельмо – Рауф Тимергазин, Дон Альфонсо – Александр
Егоров; на показе 20 февраля состоится немало дебютов – впервые в партии
Фьордилиджи выступит Ирина Байкова, Деспины – Екатерина Проценко, Дона Альфонсо
– Рустам Касимов и Феррандо – приглашённый солист Дамир Закиров.
Впервые за дирижёрским пультом спектакля – Владимир
Ткаченко.
Пермский
театр оперы и балета, 18 и 29 февраля, 19:00
В «Триумфе» состоится лекция Кристины Матвиенко «Всеволод Мейерхольд: концептуализируя
современность» (12+). Всеволод Мейерхольд – единственный в своём роде пример
режиссёра и теоретика в одном лице. Его уникальной способностью было
настойчивое желание и умение упаковывать собственные открытия в программные тексты
и манифесты. Он видел объёмно, строго и проницательно, писал и мыслил
радикально и системно, стоя одной ногой в знании прошлого, а другой – в
будущем.
Театровед,
критик, куратор «Школы современного зрителя и слушателя» в Электротеатре «Станиславский»,
кандидат искусствоведения Кристина Мактвиенко разберёт отдельные тезисы,
возможно, риторику, а главное – актуальность догадок и утверждений, порождённых
практикой «главного режиссёра XX века», которому в этом феврале исполняется 150
лет.
Частная филармония «Триумф», 16
февраля в 20:00
В Органном
зале Пермской филармонии пройдёт литературный концерт для всей семьи «Сказочник
большой страны» (6+), посвящённый творчеству Корнея Чуковского.
Артист
Владимир Кошевой расскажет о знаковых событиях в жизни писателя, прочитает его
знаменитые детские стихи, а также отрывки из книги «От двух до пяти». Программа будет сопровождаться архивными фотографиями,
фрагментами из советских мультфильмов и кинохроникой, музыкой композитора
Максима Мещерякова.
Органный концертный зал, 18
февраля в 14:00
Целая
серия событий пройдёт в выходные и последующие дни в краевой библиотеке им.
Горького.
17
февраля в 12:00 – этнокультурная
акция «Всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку» (16+).
18
февраля в 12:00 – презентация
выставки «Стойкий оловянный солдатик» (6+): посетители увидят униформу петровского
времени, Отечественной войны 1812 года и форму Великой Отечественной, предоставленную
участниками клуба военно-исторической реконструкции «Восточный рубеж», а также
военно-историческую миниатюру и панорамы из частных коллекций. Все предметы
отличаются высоким качеством проработки деталей, несмотря на размеры (от 25 до
120 мм).
19
февраля в 18:30 – концерт заслуженной
артистки РФ Людмилы Ивониной (скрипка) и лауреата всероссийских и международных
конкурсов Ларисы Кокшаровой (фортепиано) Meditations (16+). В программе –
сочинения Массне, Сен-Санса, Чайковского, Глазунова, Ланге, Берга и других
авторов, написанные в стиле «размышления». В ходе концерта состоится премьера
романса для скрипки и фортепиано пермского композитора Никиты Широкова.
Пермская краевая библиотека им.
Горького
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