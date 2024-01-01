Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В музее PERMM открывается ещё один зал «Зал № 5» заработает 17 февраля Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Пермь 300

Как стало известно «Новому компаньону», Музей современного искусства PERMM планирует в ближайшее время открыть ещё одно выставочное пространство. До сих пор в здании бывшего «Мерседес-центра» работало четыре зала: большой зал в подвальном этаже, «Белый зал» с высотой потолка 10 м в бывшей автомастерской и две «капсулы» для показа работ из собственной коллекции музея. Новое пространство — камерный зал площадью 33 кв. м, предназначенный для показа специальных выставочных проектов, решили назвать просто «Зал №5».

Благодаря новому экспозиционному пространству музей планирует чаще знакомить гостей с новыми именами через небольшие временные выставки, которые не требуют тщательной подготовки и сложного дизайна и монтажа. Это позволит показывать совсем небольшие проекты и чаще их обновлять — примерно каждые 2-3 месяца.

Первым проектом в новом зале станет проект молодой екатеринбургской художницы Анастасии Крохалевой — выставка кинетических скульптур «Снежная пыль искрится на солнце» (12+). Художница создает «шуршанки» — трогательные фигуры и композиции, обращающиеся к эмоциональным воспоминаниям детства. Стеклянные шарики, сухие веточки и колоски приводятся в движение мотором и издают тихие звуки. Куратором выставки выступает Марина Соколовская.

Дата и время открытия нового зала пока не обнародованы, но, по нашей информации, побывать в «Зале № 5» и увидеть новую выставку гости музея смогут с 17 февраля.

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