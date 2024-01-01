Пермский край вошёл в топ-5 регионов по числу участников проекта «Цифровой ликбез» Поделиться Твитнуть

С 9 января по 11 февраля в российских школах прошли занятия по «Цифровому ликбезу». В Прикамье основы киберграмотности изучили 42 499 учеников с использованием сайта проекта. По количеству участников Прикамье заняло четвёртое место среди регионов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Вовлечение школьников в цифровую сферу сегодня является необходимостью, отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» (является организатором проекта) Сергей Плуготаренко. Он подчеркнул, что без цифровых компетенций невозможно развитие как специалистов, так и отрасли в целом. Главной целью национального проекта «Экономика данных» является повышение внимания к безопасности каждого пользователя в цифровом мире.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что защита детей в киберпространстве является одной из важных задач. По его словам, в современном цифровом мире необходимы навыки защиты персональных данных. Школьники хорошо ориентируются в цифровой среде, но также необходимо научить их безопасному использованию инструментов и предостеречь от опасностей, которые могут встретиться в сети.

В январе в школе п. Ильинский в Прикамье прошёл открытый урок в рамках «Цифрового ликбеза». Школьники узнали о значимости работы с данными, о возможности защитить себя от информационного шума. Они также изучили, что такое цифровой след и как нужно себя вести, чтобы обезопасить себя от его негативного влияния.

Министр информационного развития и связи Пермского края Пётр Шиловских подчеркнул, что доступ в интернет в школах региона надежно защищён. 99% школ в Прикамье подключены к единой сети передачи данных, что позволяет использовать криптографическую защиту данных и проводить мониторинг качества интернет-соединения и контентную фильтрацию. Министр также сообщил, что контентная фильтрация осуществляется на основе «белых» и «чёрных» списков интернет-ресурсов, предоставляемых Министерством просвещения РФ.

Проект «Цифровой ликбез» был создан в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ», утверждённого президентом России Владимиром Путиным. Он включает серию просветительских мультипликационных роликов, которые на понятных примерах обучают детей основам цифровой грамотности и кибербезопасности. Видеоконтент проекта можно интегрировать в образовательный процесс, использовать на уроках ОБЖ и информатики, а также на классных часах и родительских собраниях.

Материалы уроков «Цифровой след», «Информационный шум» и «Культура работы с данными» доступны на официальном сайте проекта.

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