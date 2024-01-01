Судебные приставы Пермского края вернули взыскателям 84 млн рублей долгов по зарплате И обеспечили жильём 151 ребёнка без попечения родителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2023 году на исполнении в подразделениях ГУФССП России по Пермскому краю находилось более 2,5 млн исполнительных производств. Окончено и прекращено более 1,5 млн производств на общую сумму 50,5 млрд руб. Об этом сообщил главный судебный пристав Пермского края Абдул Алаудинов.

За 12 месяцев 2023 года сотрудниками ведомства с должников по заработной плате взыскателям возвращено более 84 млн руб. В наступившем году работа по данному направлению будет продолжена в усиленном темпе. Это же касается и взысканий задолженности по алиментам. В прошлом году было взыскано более 1,4 млрд руб., что на 40% больше показателя 2022 года. Данные категории задолженностей на особом контроле у работников ФССП.

Кроме того, усилиями судебных приставов в 2023 году был обеспечен жильём 151 ребёнок, оставшийся без попечения родителей. В рамках 19 исполнительных производств взыскателям направлены предложения о выдаче жилищных сертификатов.

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