«Амкар-Пермь» в 2023 году существенно увеличил расходы на зарплату Значительным был рост расходов на услуги поставщиков Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Футбольный клуб «Амкар-Пермь» представил финансовую отчётность за 2023 год, данные опубликованы в «Спарк-Интерфакс».

Как передаёт «Коммерсантъ-Прикамье», из отчёта следует, что выручка клуба за год увеличилась с 28,5 до 68,8 млн руб. Чистая прибыль выросла до 8,3 млн руб.

За весь 2023 год в клуб поступило 188,8 млн руб. (по сравнению с 116 млн руб. в 2022 году).

Статья расходов на оплату труда в команде увеличилась по сравнению с 2022 годом с 58,3 до 90,5 млн руб. Значителен рост расходов на услуги поставщиков — с 21,7 до 109,6 млн руб.

Напомним, в ноябре 2023 года «Амкар-Пермь» ушёл в низшую профессиональную футбольную лигу (дивизион Б, вторая лига) впервые с 1994 года, хотя перед началом сезона команда ставила цель попасть в первый дивизион. Для этой цели бюджет клуба был увеличен до 200 млн руб., что стало самым крупным бюджетом среди команд данной лиги. Из всех спортивных команд Прикамья только «Амкар» из Перми получил сокращение субсидии от краевых властей на 2024 год — с 125 до 75 млн руб.

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