В Пермском крае вынесен приговор хозяину искусавшей ребёнка собаки Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Косе Пермского края прокуратура в суде добилась выплаты денежной компенсации ребёнку, пострадавшему от укуса собаки.

В надзорный орган обратились законные представители несовершеннолетней. Они сообщили, что на девочку, которая была на детской площадке, набросилась собака, она искусала ребёнка. Животное было на свободном выгуле без намордника. Хозяина собаки установили.

Защищая права пострадавшей, прокуратура инициировала обращение в суд с иском о взыскании с владельца животного морального вреда, доказала, что в результате нападения ребёнок испытал физическую боль, нравственные и моральные страдания, и добилась обвинительного приговора.

Косинским районным судом Пермского края с ответчика взыскано 20 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Перми следователи начали проверку по факту нападения собаки на ребёнка. Происшествие случилось в Голованово.

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