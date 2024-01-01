Максим Артамонов В Перми следователи начали проверку по факту нападения собаки на ребёнка Происшествие случилось в Голованово Поделиться Твитнуть

В Орджоникидзевском районе Перми следователи СУ СКР по Пермскому краю проводят доследственную проверку в связи с нападением собаки на девочку. Информация об инциденте ранее появилась в СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Сейчас следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки в ведомстве примут процессуальное решение.

Как ранее рассказал местным СМИ дядя пострадавшего ребёнка, вечером 4 февраля его племянница пошла выгуливать собаку — южно-русскую овчарку. Около автобусной остановки на ул. Мозырьской на них напала другая собака в ошейнике. По словам самой девочки, напавшее животное было небольшим. Сначала собака пыталась атаковать овчарку, а потом переключилась на девочку, укусив её за голень.

После укуса девочка обратилась в травмпункт.

По данным perm.aif.ru, родные пострадавшей уже написали заявление в правоохранительные органы. Хозяйку собаки, напавшей на девочку, вызвали в следственные органы для дачи пояснений.

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